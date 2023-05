INPS: ancora niente aumento per le pensioni minime a 600 euro

Spread the love

la rivalutazione straordinaria per gli over 75enni non è ancora applicata dall’INPS.Pensioni minime: online le istruzioni INPS per l’aumento3 Aprile 2023Si attendono indicazioni specifiche dell’Istituto sulle tempistiche, auspicabilmente in tempi brevi, dopo la pubblicazione del dettaglio degli importi maggiorati.

L’INPS si è mosso nel seguente modo: dal primo gennaio ha rivalutato del 7,3% (perequazione piena) le pensioni fino a quattro volte il minimo; dal mese di marzo ha incrementato anche i trattamenti più alti, con la progressione prevista dalla Legge di Bilancio, riconoscendo gli arretrati da gennaio; i primi di aprile ha illustrato gli importi delle pensioni minime da rivalutare, senza però indicare la mensilità di messa in pagamento.Pensioni di maggio senza aumenti nel cedolino26 Aprile 2023Dunque, ora manca solo questo adeguamento straordinario previsto per le pensioni minime, che è pari a un ulteriore 1,6% per il 2023, e che limitatamente ai pensionati con almeno 75 anni (è il suo caso), porta gli assegni a 600 euro.