VIDEO – Memorial Leonardo Scarpellini – vigile del fuoco scomparso prematuramente

VIGILI DEL FUOCO

Il Comando parteciperà attivamente all’evento organizzato dal Firenze 1931 presso lo stadio Padovani in Viale dei Mille nella zona di Campo di Marte il giorno sabato 20 maggio con orario dalle 9:00 alle 18:00, in occasione del Memorial di Leonardo Scarpellini, un vigile del fuoco scomparso prematuramente, durante il quale sarà organizzato una Pompieropoli e la mostra statica dei mezzi storici la presenza delle squadre ordinarie della sede centrale per un evento benefico.

VIDEO