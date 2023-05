Incendio in un’autofficina a San Donato Milanese: fiamme e vasta colonna di fumo nella zona

Spread the love

È stata una mattinata decisamente movimentata per i vigili del fuoco di Milano e limitrofi: oltre alla spaventosa esplosione a Porta Romana, negli stessi istanti è andata a fuoco anche un’autofficina nella vicina San Donato Milanese

A sorprendere è soprattutto la precisa coincidenza di orario: attorno alle 11.30 di giovedì 11 maggio 2023, da San Donato Milanese è scattata un’allerta per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

Sono stati chiamati per domare l’incendio scoppiato in un’autofficina di via Adige, nel quartiere Certosa del comune italiano di circa 30.000 abitanti che fa parte della città metropolitana di Milano.

