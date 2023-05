Roma, incendio ai cavi della fibra ottica: il fumo invade il ministero della Giustizia

Spread the love

Incendio questa mattina a Roma, per la precisione in via del Clementino, con tanto di fumo che ha invaso gli uffici del ministero della Giustizia lì vicino. Il rogo ha purtroppo danneggiato i cavi della fibra ottica che passano in piazza Nicosia, causando evidenti disagi e mettendo fuori uso il Casellario giudiziale nazionale.

L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle 7, quando i vigili del fuoco sono accorsi con autobotte e carro schiuma in via della Scrofa, altezza di Via del Clementino, in pieno centro storico della Capitale. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, l’incendio è scoppiato in una galleria dei servizi presente fra piazza Nicosia e via della Scrofa.

