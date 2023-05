“Dispiace, ma sono sereno” Il comandante Tossut replica alle accuse dei vigili del fuoco

Spread the love

“Sono sereno, non mi devo difendere da niente”. Sono queste le prime parole di Fabio Tossut, comandante provinciale dei vigili del fuoco, a seguito della notizia dello sciopero indetto dai rappresentanti dei lavoratori del comando di Pistoia a seguito del “fallito tentativo di conciliazione” con lo stesso dirigente. Una notizia che ha fatto scalpore, quella diffusa unitariamente dalle principali sigle sindacali (Fp Vvf Cgil Pistoia Prato, Fns Cisl Toscana Nord e Co.Na.Po.), che hanno annunciato lo “stop” per il prossimo 30 maggio. “Ovviamente sono dispiaciuto – ammette il comandante – ma al tempo stesso non vedo il motivo di questo sciopero. Le procedure contrattuali previste sono sempre state seguite alla lettera, anche andando oltre quanto dovuto. I sindacati portano legittimamente avanti la propria linea – aggiunge – ma al tempo stesso io devo svolgere il mio lavoro e prendere delle decisioni”.