Omicidio nel trevigiano, lite tra ragazzi, muore 17enne. Una sola coltellata alla pancia. Tre giovani portati in caserma, uno arrestato

Spread the love

MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) – È stato ucciso con una coltellata all’addome. La vittima è Aymen Adda Benameur, 17 anni compiuti il 30 aprile, studente all’istituto Besta di Treviso, algerino di origine ma naturalizzato italiano. L’omicidio si è consumato sul prato dietro alla chiesa della frazione di Maserada, in via Primo Maggio, dove è allestito il tendone per le sagre del paese. Una lite tra coetanei, poi improvvisa la coltellata all’addome. E il giovanissimo cade a terra, senza vita. Sono da poco passate le 17. I ragazzi che erano con lui scappano, ma vengono bloccati dai carabinieri sul sagrato della chiesa, a trecento metri di distanza. Sono stati portati in caserma per l’identificazione e per capire il ruolo svolto nell’omicidio. Si tratta di due minorenni e un 18enne, che al termine dell’interrogatorio è stato fermato per omicidio. Una delle piste che stanno seguendo gli investigatori è quella del piccolo spaccio di droga leggera e di un conto che non sarebbe stato saldato. Ma si tratta di ipotesi investigative che vanno approfondite.

IL GAZZETTINO