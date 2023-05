Roma, apre oggi all’Eur la grande mostra per celebrare 70 anni di creatività cesellati da Arnaldo Pomodoro

Spread the love

Apre al pubblico oggi, 12 maggio la mostra «Arnaldo Pomodoro. Il Grande Teatro delle Civiltà, a cura di Lorenzo Respi e Andrea Viliani» che Fendi promuove in collaborazione con Fondazione Arnaldo Pomodoro per celebrare gli oltre 70 anni di ricerca dell’artista romagnolo. Allestita al Palazzo della Civiltà Italiana, all’Eur, nel proprio quartier generale che si trasforma in un «teatro» autobiografico che indaga il rapporto tra arti visive e arti sceniche – caro al maestro – supportato da una cornice d’eccezione, com’è l’architettura razionalista del «Colosseo quadrato», ora popolata dalla sculture, monumentali o meno, di Pomodoro.

