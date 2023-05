Mes, l’Italia sola contro tutti: la pazienza dell’Ue è finita, Meloni dovrà ratificarlo senza nulla in cambio

Spread the love

Il governo ci riprova. Ma dall’Ue arriva un altro no. Anzi, Bruxelles e tutti i partner europei sembrano davvero spazientiti: l’Italia deve ratificare al più presto il Mes. Non ci sono più dubbi: il pressing comunitario si fa sempre più forte e ogni tentativo di mediazione provato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, viene rispedito al mittente.

Giorgetti ci ha riprovato anche a margine del G7 in Giappone: la speranza è di aprire una trattativa sulla ratifica della riforma per il meccanismo di stabilità Ue. Roma vorrebbe ottenere qualcosa in cambio della ratifica del Mes, per esempio la possibilità di scorporare alcune spese per gli investimenti dai parametri europei stabiliti dal nuovo Patto di stabilità.

La richiesta di Giorgetti viene però rispedita al mittente dal presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe. I margini di trattativa per l’Italia sembrano non esserci più: ormai è tardi e il Mes va ratificato subito. E da Bruxelles il pressing si farà sempre più insistente anche nei prossimi giorni.

