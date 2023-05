Morto a 7 anni di leucemia, la sua mamma trasforma la stanza dell’ospedale di Mestre in un bosco

Spread the love

MESTRE (VENEZIA) – Giovanni morto a 7 anni e ha passato molto tempo in una stanza dell’ospedale. In suo ricordo, la sua mamma ha trasformato la stanza riservata ai bimbi più gravi della pediatria dell’ospedale dell’Angelo di Mestre in un bosco animato da pettirossi e cervi ed ora i piccoli malati con patologie oncologiche che si troveranno ad essere accolti in questa stanza speciale potranno continuare a sognare. «Da un grande dolore come la perdita di mio figlio – spiega la signora Daniela Buranello al direttore generale Edgardo Contato, in visita al reparto – è nato un arcobaleno di colori, è nato il desiderio di trasformare il lutto in energia. E questa stanza, diventata nuova grazie ai pennelli e ai colori, è solo uno dei frutti». Nel 2015, in un giorno di luglio ha perso Giovanni, «il più piccolo dei miei due figli, a seguito di una lunga malattia, una leucemia linfoblastica – ricorda – . Per cinque anni la stanza e il reparto in cui Giovanni è stato assistito, in un ospedale del Veneto, sono stati la mia grande famiglia: là ho vissuto giorno e notte, ho giocato, ho pianto ed ho anche riso, ho molto sofferto e fino all’ultimo ho sperato».

