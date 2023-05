Spread the love

Comune di Grottaferrata (RM)

Avviso di gara per Gestione dell’asilo nido comunale “L’Isola che c’è” (0-3 anni) sito in Viale I Maggio s.n.c CIG 9806704C24.

Si rende nota l’indizione di procedura aperta (det. n. 753/23) da aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, termine presentazione offerte il 12/06/23, h. 12:00, per l’affidamento in oggetto per un valore di € 2.845.177,60, oltre IVA per la durata di 5 anni. Info su: https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it.

Il Responsabile del Procedimento VALENTINA FILIPPI

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2023/05/determina-a-contrarre_753_05052023_gara_nido.pdf