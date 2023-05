Rincari pane e pasta: la ricaduta sulle famiglie italiane

Spread the love

Il pane e la pasta sono elementi fondamentali per il pranzo e la cena di ogni famiglia. Questi alimenti servono soprattutto ai nuclei familiari meno abbienti a cui è proibito avvicinare alimenti costosi, ma ormai, a volte, è molto complicato acquistare anche carne o pesce. Gli aumenti che si stanno registrando su tali generi di prima necessità stanno colpendo degli elementi imprescindibili per il nutrimento di coloro che sono più in difficoltà. Ciò è molto grave perché, nell’arco di due anni, gli incrementi sono stati clamorosi. Un chilo di pasta è passato, in media, da 1, 41 euro al kg a 2,35 euro, con un incremento del 66%. In totale, la ricaduta economica dei rincari di pane e pasta ammonta a 230 euro l’anno a famiglia. Ciò non va bene e siamo estremamente preoccupati.

interris.it