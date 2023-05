Setta dei digiuni, 200 morti senza mangiare per «vedere Gesù»: i corpi in fosse comuni. «Mancano altri 400 all’appello»

Spread the love

Digiunavano fino allo stremo «per poter vedere Gesù in paradiso»: sono circa 200 i corpi dei seguaci della cosiddetta «setta dei digiuni» che sono stati riesumati da fosse comuni in una foresta, dopo essere stati sepolti per l’avvenuta morte a causa dell’astinenza da cibo predicata dal loro «pastore» Paul Mackenzie Nthenge. Sabato gli investigatori della squadra nazionale omicidi hanno trovato altri 22 cadaveri nel terreno di proprietà del predicatore nella zona di Malindi. Le misteriose morti che hanno sconvolto il Kenya assumono contorni sempre più inquietanti: dalle prime autopsie delle vittime, alcuni adepti del culto di Mackenzie, in avanzato stato di deperimento per l’astinenza al cibo, sarebbero stati strangolati ed asfissiati prima della loro morte naturale.

leggo.it