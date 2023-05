Uccide moglie malata di cancro dopo 50 anni insieme: «Soffriva troppo, mi implorava di aiutarla a morire»

Spread the love

L’avrebbe uccisa per non farla più soffrire. David Hunter, pensionato inglese di 76 anni è accusato dell’omicidio di sua moglie, malata terminale di cancro che piangeva, lo implorava di porre fine al suo dolore. L’uomo in tribunale si è commosso raccontando gli ultimi momenti di vita di sua moglie Janice, 74 anni, soffocata a mani nude nel dicembre 2021. Il 76enne ha ammesso le sue responsabilità e la modalità con cui l’ha uccisa, solo dopo un anno di detenzione.

leggo.it