Latina, incendio in un magazzino

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Fondi a seguito segnalazioni giunte al NUE112 per un incendio in via Rene. La squadra territoriale di Terracina, ha constatato la presenza di fiamme all’interno di un magazzino, prevalentemente fatto in legno ed altro materiale di circa 25 mq, adiacente una civile abitazione. All’arrivo degli operatori VVF il rogo era generalizzato e stava coinvolgendo una vettura, un motocarro a tre ruote e attrezzature varie. Sono iniziate immediatamente le operazioni di spegnimento che sono valse a non far propagare le fiamme alla vicina abitazione. Successivamente, in collaborazione con i carabinieri della locale stazione, si effettuava un accurato controllo dell’area interessata dall’evento per cercare di risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare. Non si registrano persone coinvolte