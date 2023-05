Aereo precipita nella foresta amazzonica: 4 bimbi sopravvivono da soli due settimane

Spread the love

Una storia incredibile, perfetta per la trama di un film d’avventura, soprattutto perché è a lieto fine. La vicenda ci porta in Colombia, dove quattro bambini di età diverse, dal più piccolo di appena 11 mesi, al più grande 13 anni, sono riusciti a sopravvivere nella giungla per due settimane, completamente da soli, dopo essere precipitati con un aereo.

I quattro bimbi, 11 mesi, 4 anni, 9 e 13, erano a bordo di un piccolo velivolo che è caduto sorvolando l’Amazzonia. Facile immaginare che nessuno sia sopravvissuto oltre che ad un incidente aereo, in un luogo pericoloso ed inospitale come la giungla amazzonica.

