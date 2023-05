Non ha i soldi per il carro funebre, fa 200 km col figlio morto in valigia

Spread the love

Drammatica storia di povertà dall’India che arriva a diventare un caso politico nazionale. Ashim Debsharma, è il padre di un bambino di 5 mesi deceduto a Siliguri, il quale aveva speso tutti i suoi soldi per pagare le cure poi risultate inutili. Al decesso del figlio non aveva quindi la possibilità di pagare l’ambulanza che avrebbe dovuto riportarlo a casa. Rimasto senza alternative, Ashim ha messo il minuscolo corpo di suo figlio in una borsa e si è imbarcato su un affollato autobus pubblico per tornare a casa sua nel villaggio di Mustafanagar, situato a Kaliyaganj. Il video in cui ha raccontato la sua straziante storia è diventato virale in tutto il Paese.

