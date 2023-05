Autocisterna si ribalta in via Postumia. Sul posto i Vigili del Fuoco, strada chiusa al traffico

Spread the love

Un’autocisterna si è ribaltata questa mattina in via Postumia. Al momento il traffico è bloccato tra la Keropetrol e la via che conduce al Carcere di via Ca’ del Ferro. Il personale NBCR ( nucleare batteriologico chimico radioattivo) insieme all’ispettore in posto stanno provvedendo a mantenere le condizioni di sicurezza in attesa dell’arrivo del nucleo NBCR di Milano per il travaso del GPL contenuto nella cisterna (230 quintali, circa 23mila litri). L’autista, un uomo di 57 anni, sarebbe illeso e si sarebbe recato in Pronto Soccorso per accertamenti.

cremonasera.it