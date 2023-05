Incidente a Ponte Nossa: quattro feriti gravi e traffico bloccato su tutte le direzioni

Spread the love

A Ponte Nossa, provincia di Bergamo, si è verificato un drammatico incidente che ha coinvolto due vetture. Al momento non si contano vittime, ma le condizioni in cui versano i feriti sono gravi. Il sinistro ha creato enormi disagi al traffico.

Tutte le direzioni di marcia si sono bloccate a causa di un incidente stradale che è avvenuto oggi, 19 maggio 2023, alle 14.30 circa a Ponte Nossa. Si apprende da Bergamo News, che la strada su cui c’è stato lo scontro tra due auto è la Statale 671 tra il Ponte Costone e il ponte per la Val del Riso. Il bilancio del terribile sinistro, per ora, è di quattro feriti di cui uno di essi è stato ricoverato in gravi condizioni.

