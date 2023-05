Paura tra i residenti, fiamme alte e fumo: a fuoco deposito di piante

Spread the love

Notte difficile alla periferia di Torre del Greco. In via Tortora, strada provinciale che collega diversi comuni dell’hinterland vesuviano, un deposito aziendale è andato in fiamme per cause in corso di accertamento.

L’edificio teneva stoccate al suo interno piante.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Ad allertarli erano stati i residenti della zona, preoccupati per lo svilupparsi delle fiamme e per il fumo che si sprigionava dalla zona dell’incendio.

NAPOLITODAY.IT