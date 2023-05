Non solo interventi – Due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile in aiuto in Emilia Romagna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile sono in partenza, destinazione Lugo in provincia di Ravenna, con idrovora e attrezzatura alluvionale, per portare soccorso alle popolazioni in Emilia Romagna. I colleghi già in posto riferiscono anche di problemi alle comunicazioni telefoniche dalle 4 di questa mattina, cosa che rende opportuna una più capillare presenza dei soccorritori non solo per le operazioni di soccorso ed evacuazione ma anche nell’assistenza in generale; in tal senso si inserisce ad esempio il supporto a chi ha

necessità di spostarsi con provviste o a chi deve recuperare documenti o farmaci ed ha difficoltà a muoversi perché acqua e fango sulla sede stradale fanno perdere i punti di riferimento. Segnalo ancora l’attività di ricognizione volta al soccorso di animali

——————————————-

intervento di soccorso tecnico urgente ore 09:45 ca in SP 23 Lomazzo Bizzarone Comune Bizzarone per scontro auto moto con motocicletta in fiamme. Il centauro è stato avviato in ospedale a Varese in codice rosso. In posto 118 con automedica, CC, GDF e due squadre VVF