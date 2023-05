Si assumono Vigili del Fuoco a tempo indeterminato al Comando di Benevento

Spread the love

REGIONE CAMPANIA

BENEVENTO – Interessante opportunità di lavoro per chi si trova in stato di disoccupazione. La Regione Campania ha pubblicato sul proprio sito un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 persone nel ruolo di operatori assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La sede di lavoro è presso il comando di Benevento e il contratto è di 36 ore settimanali. L’avvio della procedura di selezione avverrà il 29 maggio e c’è tempo poi fino al 5 giugno per inoltrare la domanda.La domanda andrà inviata esclusivamente online sulla piattaforma Clic Lavoro Campania a partire dalle ore 9 di lunedì 29 maggio fino alle ore 17 di lunedì 5 giugno. Alla domanda di partecipazione andrà allegata anche l’attestazione Isee in corso di validità. Sarà il centro per l’impiego di Benevento a stilare poi la graduatoria. Ci sarà poi anche una prova scritta volta ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni e non comporterà valutazione comparativa.

I tre assunti svolgeranno le seguenti mansioni: ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; fascicolazione, conservazione e classificazione di atti e documenti; distribuzione e consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria; redazione di atti di competenza connessi ai servizi espletati; utilizzo apparecchiature informatiche per lo svolgimento delle attività di cui sopra.

requisiti per potersi candidare alla selezione:

Trovarsi in stato di disoccupazione ed aver reso la dichiarazione di disponibilità (DID) ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015, del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 e alla Circolare ANPAL 1/2019 (regole relative allo stato di disoccupazione);

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;

godimento dei diritti politici;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 45 anni;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale;

essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego;

non essere stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze Armate e dai corpi militarmente organizzati, o non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposo ovvero non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

essere in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo

