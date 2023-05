VIDEO – Emilia Romagna, elicottero dei soccorritori precipita a Lugo, ci sono 4 feriti

Spread the love

Uno degli elicotteri impegnati nei soccorsi in Emilia-Romagna è precipitato in località Belricetto di Lugo nella tarda mattinata di sabato 20 maggio. Secondo le prime informazioni riportate dall’agenzia ANSA, il mezzo privato della ditta EliOssola è precipitato durante un intervento per verificare i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

IL METEO.IT

