Al via in Sardegna la manifestazione Join Stars Village

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di domenica 21 maggio si è svolta la manifestazione Joint Stars Village l’area espositiva e promozionale organizzata dal “Comando Operativo di Vertice Interforze” (COVI). Il Direttore Regionale dei Vigili del fuoco della Sardegna, ing. Natalia Restuccia, il comandante dei Vigili del fuoco di Cagliari, ing. Maria Pannuti, e lo staff hanno accolto il Generale di Corpo d’Armata con Incarichi Speciali, Francesco Paolo Figliuolo, presentando le nuove attrezzatture di soccorso acquisite dai Vigili del fuoco.

Dall’8 al 26 maggio si succederanno esercitazioni in cui i Vigili del fuoco della Sardegna saranno impegnati in scenari congiunti per lo svolgimento di attività di soccorso e NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) in collaborazione con gli altri corpi dello Stato.

Nella mattina di ieri, alle 9, sì è svolta la JOINT RUN, la gara podistica nella quale famiglie, bambini, sportivi si sono messi alla prova in un percorso di 5 km e uno più impegnativo di 10 Km. La manifestazione è terminata con la cerimonia di premiazione alla presenza del Direttore Regionale Vigili del fuoco per la Sardegna e il comandante di Cagliari insieme al Generale Figliuolo e a tutti vertici delle altre istituzioni.