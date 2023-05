Maltempo in Emilia Romagna. Continuano le attività di soccorso dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Al momento il Corpo Nazionale ha 879 unità impegnate nelle operazioni per l’emergenza in Emilia Romagna: circa 250 stanno operando nella provincia di Forlì e Cesena, circa 350 nella provincia di Ravenna, le due dove si sono registrate le maggiori criticità.

Tra le squadre impegnate, 44 unità per il coordinamento degli interventi dei Vigli del fuoco presso i 16 Posti Comando Avanzato, circa 150 sono soccorritori acquatici, oltre 50 sono le unità VF esperte inattività di pompaggio.

Molti e vari i mezzi impiegati, dai 35 piccoli natanti, ai 3 mezzi anfibi e 1 Hovercraft, senza dimenticare l’importanza di avere sul territorio 17 mezzi di pompaggio e 5 moduli di movimento terra, leggeri e pesanti.

Sono 4.963 gli interventi svolti dal 16 maggio ad oggi.

Anche le forze aree del Corpo Nazionale sono attivamente impegnate nelle operazioni, 3 elicotteriAW-139 su Bologna per le attività di soccorso, un altro AW-139 e un S-64 per le attività di trasporto logistica e materiali. Al loro fianco anche 12 droni pilotati da13 operatori organizzati in 6 squadre.