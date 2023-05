Muore schiacciato dal trattore, tragedia in un campo

Spread the love

Grosseto, 22 maggio 2023 – Tragedia nelle campagne di Roccastrada, in provincia di Grosseto, nel pomeriggio di lunedì 22 maggio. Un uomo di 75 anni è morto schiacciato dal trattore in un campo privato.

Gli accertamenti sull’incidente agricolo sono in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Misericordia di Roccastrada. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma purtroppo per il 75enne non c’è stato niente da fare. L’uomo è morto sul colpo

la nazione