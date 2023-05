VIDEO – Incendio di un centro commerciale a Desenzano

Spread the love

DIREZIONE REEGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

I vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Desenzano del Garda in via Guglielmo Marconi per un vasto incendio, presso un centro commerciale. Sul posto stanno operando cento vigili del del fuoco dal comando di Brescia e dei comandi limitrofi, comprese alcune squadre provenienti dal Veneto. In totale trentuno automezzi tra autopompe, autobotti, autoscale e veicoli di supporto. L’incendio è sotto controllo.

video