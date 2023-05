Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

#Roma, dalle 11:30 intervento dei Vigili del Fuoco all’ospedale Sandro Pertini per un principio d’#incendio che ha interessato il reparto ostetricia e ginecologia: fiamme spente, nessuna persona coinvolta. Operazioni di bonifica e messa in sicurezza in atto [#25maggio 12:30]