VIDEO – Guyana – 14enne appicca per vendetta un incendio nel dormitorio della scuola: 20 ragazzine muoiono nel sonno intrappolate tra le fiamme

Quando era stata punita con il sequestro del suo smartphone perché scoperta ad intrattenere una relazione con un uomo più grande aveva subito minacciato di voler incendiare il dormitorio dove alloggiava ma nessuno vi aveva dato peso. Sembrava la classica reazione di rabbia che può avere un’adolescente quando viene messa in punizione.

E invece questa ragazzina di 14 anni ha attuato veramente la sua vendetta, appiccando un rogo nell’area dei bagni: le fiamme sono subito divampate e la struttura – le cui porte erano state sbarrate per impedire alle ragazze, di un’età tra i 12 ed i 18 anni, di allontanarsi nella notte – si è trasformata in una trappola infernale. Così sono morte 20 studentesse nella città mineraria di Mahdia, in Guyana: altre nove tra bambine e adolescenti, sono invece rimaste ferite in gravi condizioni.

