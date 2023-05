Visita del Capo Dipartimento Laura Lega e del Capo del Corpo Guido Parisi ai comandi di Ravenna e Forlì Cesena

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Riunione operativa questo pomeriggio nella sala crisi del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco, nel palazzo del Viminale. In collegamento prima con il comando di Ravenna e dopo con il comando di Forlì-Cesena, dove erano presenti il capo Dipartimento Laura Lega, il capo del Corpo Guido Parisi, il direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti e il direttore per l’Emilia Romagna Dall’Oppio e il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco per fare il punto sugli interventi nelle zone alluvionate.

I vertici del Corpo nazionale hanno voluto ringraziare tutto il personale che sta operando da giorni con estrema professionalità, impegno e passione, in quegli scenari, salvando e soccorrendo tutti coloro si sono trovati e continuano a trovarsi in situazioni di pericolo.