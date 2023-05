Minori scomparsi, Mauceri: “I governi prendano atto della gravità del fenomeno”

Spread the love

Il 25 maggio di ogni anno si celebra la giornata internazionale dei minori scomparsi, istituita negli Usa per ricordare Etan Patz, un bimbo di sei anni scomparso dopo essere stato rapito il 25 maggio 1979. In questo stesso giorno, il Kiwanis Distretto Italia San Marino organizza l’I Day, ossia la giornata dei minori irreperibili. Un fenomeno dalla portata inimmaginabile: i dati ufficiali riportano numeri preoccupanti. Ma si tratta di un problema di cui si parla poco e a cui non viene riservata l’attenzione che merita.

interris.it