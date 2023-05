Superbonus e bonus edilizi, la zavorra sulla prossima manovra: il pesante conto da pagare per Meloni

Spread the love

Il Superbonus è stato ridimensionato, ma insieme ai bonus edilizi continua a incidere pesantemente sui conti dello Stato. E lo farà anche nei prossimi anni. Il conto è salato: 96,2 miliardi del costo totale di 116,1 (quindi l’83%) sarà riversato negli anni che vanno dal 2023 al 2027.

In pratica il costo del Superbonus e dei bonus edilizi ricadrà su tutta questa legislatura. A certificarlo, come riporta Il Sole 24 Ore, è la memoria depositata dal ministero dell’Economia in commissione Bilancio alla Camera, dopo l’audizione del dg del Tesoro Riccardo Barbieri, del dg Finanze Giovanni Spalletta e del ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta.

