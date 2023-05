Bonus genitori separati 2023: in stallo gli 800 euro al mese per mancato mantenimento

Spread the love

Il bonus 800 euro al mese per genitori separati senza assegno di mantenimento in fase Covid non è mai partito: tutto fermo dopo le istruzioni in Gazzetta.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 del decreto con la definizione dei requisiti e delle modalità di erogazione del bonus genitori separati: – la prestazione economica spetta al genitore separato nel caso in cui il coniuge non abbia versato l’assegno di mantenimento dovuto durante il Covid – si aspicava un rapido avvio del contributo, che invece si fa attendere.

Il bonus dovrebbe un intero anno e può arrivare a 800 euro al mese per un totale di 9.600 euro, richiedendo precisi requisiti.

https://www.pmi.it/economia/lavoro/389669/bonus-padri-separati-800-euro-al-mese-per-mancato-mantenimento.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ammortizzatori-sociali%2Cisee-2%2Cmisure-per-la-famiglia