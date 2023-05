Perché la flat tax è praticamente irrealizzabile in Italia: Bankitalia boccia la riforma fiscale del governo

Spread the love

Secondo la Banca d’Italia arrivare alla flat tax per tutti in Italia è impossibile, considerando il nostro sistema di welfare: il piano della riforma fiscale del governo Meloni è irrealizzabile?

La flat tax in Italia è quasi irrealizzabile. A sentenziarlo è la Banca d’Italia, smontando il piano che il governo Meloni ha stabilito attraverso la delega fiscale. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di ridurre da subito le aliquote Irpef da quattro a tre per i lavoratori dipendenti, per poi arrivare, gradualmente, a una tassa piatta unica per tutti.

In audizione in commissione Finanze della Camera a intervenire è Giacomo Ricotti, capo del Servizio assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia. In particolare, Ricotti sottolinea che la flat tax non è realizzabile in un sistema con un welfare come quello italiano.

L’esponente di Bankitalia si sofferma anche sul nodo coperture, ritenendo che la riforma fiscale abbia da questo punto di vista ancora gravi carenze. Positivo, invece, il giudizio sulla semplificazione del sistema tributario. Vediamo cosa ha detto Ricotti in audizione alla Camera.

