Roma: strade chiuse e divieti di sosta il 28/5 per il Giro d’Italia

oma si appresta ad accogliere la tappa finale del Giro d’Italia 2023 con traguardo ai Fori Imperiali. Un evento atteso da migliaia di appassionati di ciclismo ma che inevitabilmente creerà diversi disagi alla circolazione dei veicoli già da sabato 27 maggio ma soprattutto domenica 28 maggio 2023, giorno di svolgimento della corsa rosa. Sotto il profilo della viabilità sono infatti previsti numerosi divieti di sosta a Roma e strade chiuse ad ampio raggio, scopriamo tutti i dettagli.

La ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2023 di ciclismo parte da Roma Eur e arriva al litorale di Ostia per poi tornare in zona partenza. Successivamente la corsa raggiunge il centro della Capitale dove percorre per 6 volte un circuito di 13,6 km con arrivo in via dei Fori Imperiali, per un totale di 135 km. Di seguito la mappa della tappa di Roma del Giro d’Italia 2023.

L’attivazione dei divieti di sosta nelle zone interessate dal passaggio del Giro d’Italia a Roma parte già da sabato 27 maggio. Ecco le strade con il divieto (fare attenzione alla segnaletica):

viale Gabriele D’Annunzio (area piazza del Popolo), via di Sant’Eufemia, via dei Fornari, piazza Santi Apostoli, piazza Venezia-Fori Imperiali. E ancora: via Cavour, via degli Annibaldi, piazza e via della Consolazione, via di Monte Tarpeo, via del Tempio di Giove, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, piazza Paoli, lungotevere degli Altoviti, piazza di Ponte Sant’Angelo, lungotevere Tor di Nona, piazza di Ponte Umberto I.

Divieto di parcheggio anche sui lungotevere Marzio, in Augusta, dei Fiorentini, dei Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, degli Alberteschi, Pierleoni, Aventino. E ancora: via dei Bresciani, largo Petrucci, via della Greca, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, Porta Capena, largo Vittime del Terrorismo, viale delle Terme di Caracalla (qui i primi divieti di sosta sono scattati già dalla sera di martedì 23), via Valle delle Camene, piazzale Numa Pompilio, largo Baldinotti, viale Baccelli, via Antonina e via Antoniniana, largo Cavalieri di Colombo, via di San Gregorio e via Celio Vibenna, piazza della Libertà.

Ancora, divieti di sosta anche sui lungotevere dei Mellini e Prati, via Triboniano, piazza dei Tribunali, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via delle Fosse di Castello, piazza Pia, via della Conciliazione, piazzale Rosario Livatino, viale Pasteur, Quadrato della Concordia, via Ciro il Grande, piazzale dell’Agricoltura, via Chopin, viale dell’Urbanistica, viale dell’Astronomia, piazzale Sturzo, viale Beethoven, viale Europa, piazzale delle Nazioni Unite, piazza Marconi, viale Civiltà del Lavoro, largo Pella, piazzale Nervi, piazzale Cristoforo Colombo (a Ostia).

