Scoppia bombola di gpl in azienda lavorazione lamiere, ferito

Durante operazioni di taglio in un’azienda di lavorazione metalli, è esplosa una bombola di gpl e un giovane operaio è rimasto ferito gravemente alle gambe.

Il fatto è accaduto in via Bagnara a Orciano di Pesaro.

i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorre l’operaio, leso probabilmente da schegge derivate dall’esplosione, e affidato al personale del 118. L’uomo è stato poi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Dopo aver assistito l’operaio, i pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area di intervento. (ANSA).