Intervento con tecniche (SAF) e l’ausilio dell’autoscala. per assistenza a persona non deambulante che si doveva recare in ospedale

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto, il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e l’autoscala del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, sono intervenuti nella tarda mattinata di ieri per assistenza al Servizio 118 in via Roma, 14 a Zafferana Etnea (CT).

Un uomo con difficoltà deambulatorie, che doveva recarsi in ospedale per accertamenti sanitari, è stato assicurato alla barella e calato dal quarto piano mansardato con tecniche Speleo Alpine Fluviali (SAF) e l’ausilio dell’autoscala.

La persona è stata affidata al Servizio 118 per il trasporto in ospedale.