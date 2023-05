Sulle tracce del fuoco. La storia del Nucleo Investigativo Antincendio fra casi più eclatanti e indagini in esclusiva su RaiPlay dal 30 maggio

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Le cause degli incendi e dei danni causati dal fuoco, con il racconto di casi eclatanti e delle indagini risolte. “Sulle tracce del fuoco” documentario disponibile in esclusiva su RaiPlay da martedì 30 maggio, propone attraverso la voce dei protagonisti, la storia del NIA, un’unità speciale dei Vigili del fuoco.

Nel documentario, le immagini sugli interventi si alternano alle voci di chi ogni giorno mette a disposizione le proprie competenze, attraverso lo studio, la ricerca e le analisi per la valutazione delle cause degli incendi e delle esplosioni. Tra i casi più eclatanti sui quali il Nucleo ha investigato ci sono l’incendio al Grand hotel Parco dei Principi a Roma nel 2004, quello della Stazione Tiburtina nel 2011, l’incendio della nave Norman Atlantic e quelli del terminal T3 dell’aeroporto internazionale di Fiumicino nel 2015 e della Torre dei Moro a Milano, nel 2021. L’attività svolta da questo nucleo speciale, con l’utilizzo di sofisticate attrezzature, è di fondamentale importanza per garantire l’accertamento delle dinamiche che hanno cagionato l’incendio, in modo da supportare in via esclusiva l’autorità giudiziaria ed altri organi investigativi, in collaborazione con la Polizia Scientifica e con i RIS dei Carabinieri.



“Sulle tracce del fuoco” è un progetto prodotto dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo, scritto e diretto da Antonio Maria Castaldo, regista napoletano e vigile del fuoco, che ha al suo attivo diversi lavori, tra cui “Fuoco Sacro” presentato fuori concorso alla 77° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2020.