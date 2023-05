Tranciato un tubo del gas a media pressione della rete del gas.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Alle 15.18 di oggi, la sala operativa del Comando ha disposto l’invio di una squadra con al seguito anche una A.B.P. per il rifornimento idrico, in via viale 21 nella zona industriale 3° fase del Comune di Ragusa dove una ditta mentre eseguiva uno scavo, per una ditta terza, in una stradina perpendicolare al viale 21 adiacente con una catenaria ha tranciato un tubo del gas a media pressione della 2iretegas.

Personale Vigilfuoco, in posto, utilizzando getti d’acqua nebulizzata, ha diluito il gas che si disperdeva in aria, mentre personale della Polizia Locale chiudeva le strade, e si richiedeva l’intervento dei tecnici 2iretegas.

Verificata l’area di maggior rischio per la formazione di miscele esplosive, i titolari delle ditte limitrofe sono stati invitati a dismettere le attività ed a sganciare gli impianti elettrici.

Personale tecnico della 2iretegas, ha provveduto ad intercettare le condotte, chiudendo l’erogazione del gas da una cabina a monte, ed intercettando le valvole a valle della condotta ad anello.

Chiuso definitivamente il tratto di condotta interrata tranciata, una impresa incaricata dalla 2irete gas ha avviato in sicurezza ai lavori di ripristino della condotta.

Personale vigilfuoco è rientrato in sede alle 18:00

Nessun danno a persone.