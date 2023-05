Natura emozione e paesaggio ad acquerello

Spread the love

DANIELA MARZANO

Le trasparenze e la libertà dell’acquerello permettono di esprimere al meglio le emozioni, le atmosfere e le sensazioni rappresentando la realtà con il linguaggio della fantasia.

In un ambiente incantevole cercheremo di trasmettere l’emozione dei luoghi, la bellezza delle forme, i contrasti di luci e ombre con colori e trasparenze. Sperimenteremo diverse tecniche di acquerello per sviluppare le capacità e la sensibilità di ognuno, dipingendo en plein air e al chiuso. Il corso prevede una parte tecnico-teorica, una parte individuale con il supporto dell’insegnante e un momento di confronto sui lavori.

LINGUA: italiano

BIOGRAFIA: Daniela Marzano, architetto e pittrice libera professionista vive e lavora a Roma. Acquerellista dal 2017 membro dell’Associazione Acquerellisti Italiani, dal 2018 dell’Associazione Romana Acquerellisti, membro di ALOA artisti (associazione degli architetti di Roma e Provincia) e di Sketch Crowl. Ha partecipato a numerose mostre nazionali ed internazionali tra le altre ha rappresentato l’Italia ad ULM in Germania per il XXIV symposium del ECWS (European Confedertion of watercolour soceties) nel 2021 e nel 2023 selezionata per la mostra internazionale Fabriano Watercolour.

A chi si rivolge L’attività è proposta è rivolta ai principianti e a chi già dipinge ad acquerello considerata tra le tecniche pittoriche più difficili con momenti in comune e differenziati per questo il corso accetta un massimo di 12 partecipanti



Tecnica In ogni lezione ci sarà prima una breve spiegazione tecnico-teorica con dimostrazione pratica alla quale seguirà l’applicazione della teoria su un soggetto da realizzare ad acquerello. Si affronteranno i temi della scelta del soggetto, dell’inquadratura e della composizione secondo la metodologia dell’imparare facendo“.

Creatività Appresi i fondamenti della tecnica, si può dipingere con libertà creativa e compositiva.

Il lavoro di gruppo, le indicazioni tecniche, il confronto senza competizione, saranno elementi fondamentali per momenti di piacere e svago creativo.

Daniela Marzano – architettomarzano@gmail.com – cell. 347 6395779

NUMERO DEI PARTECIPANTI: minimo 8 massimo 12

Natura emozione e paesaggio ad acquerello – INSEGNANTE: Daniela Marzano

PERIODO: dal 18/06 al 25/06/2023 – DURATA: 6 lezioni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 – lunedì anche dalle 15 alle 17. – Il pomeriggio possibilità di dipingere autonomamente – Sabato sera mostra dei lavori.