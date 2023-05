Roma Capitale Mondiale delle Telecomunicazioni, al via all’Eur l’ICC 2023

Spread the love

Da domenica 28 maggio e fino al 1° giugno Roma sarà la capitale mondiale delle telecomunicazioni. Il Roma Convention Center La Nuvola infatti, in occasione del principale convegno sulle telecomunicazioni e le tecnologie di Internet, ospiterà all’Eur l’ICC (International Conference on Communications) 2023. Oltre 3.000 partecipanti con più di 2.000 scienziati e studiosi provenienti da 62 paesi, per questo prestigioso appuntamento, organizzato dalla società scientifica “Communication Society” dell’IEEE-Istituto Internazionale di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, che per la prima volta dopo ben 57 edizioni tocca l’Italia.

