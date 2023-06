Forlì-Cesena, i Vigili del fuoco soccorrono un operaio rimasto ferito sul cestello di una piattaforma aerea

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 15.16 di mercoledì 31 Maggio, la squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena, è intervenuta in località Pievesistina, in via Antonelli Giovan Battista, per soccorrere un operaio con traumi ed ustioni dovuti ad attraversamento di una scarica elettrica nel cestello di una piattaforma aerea. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno raggiunto l’uomo utilizzando i dispositivi di isolamento elettrico, e lo hanno portato a terra in sicurezza per affidarlo al personale sanitario. Sul posto presenti anche i carabinieri.