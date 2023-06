L’ex deve restituire i soldi che il marito le ha prestato per comprare l’auto

Spread the love

La Cassazione (ordinanza n. 11664/2023 depositata il 4 maggio 2023) ha confermato la legittimità della richiesta di restituzione della somma sostenuta dall’ex marito per il finanziamento della macchina dell’ex moglie. Per gli Ermellini, infatti, non si può catalogare come donazione il gesto compiuto dall’uomo e consistito nell’ottenere denaro tramite una finanziaria e prestarlo all’ex moglie per consentirle di comprare l’auto.

Nella vicenda, la Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla donna al decreto ingiuntivo intimato dall’ex marito per circa 8mila euro, a titolo di saldo della restituzione di un prestito ricevuto per l’acquisto di una autovettura.

studiocataldi.it