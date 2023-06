Medico sportivo condannato se rilascia il certificato con diagnosi superficiale

Spread the love

Per la Cassazione, va condannato per il reato ex art. 589 c.p. il medico sportivo che rilascia certificato di idoneità agonistica senza consigliare al paziente di svolgere ulteriori esami

Responsabilità medico sportivo

Reato ex art. 589 c.p. per il medico sportivo che rilascia certificato di idoneità agonistica omettendo di informare il paziente di evidenti alterazioni patologiche emerse dagli esami effettuati, in modo da consentirgli di usare le necessarie cautele e di svolgere ulteriori approfondimenti diagnostici. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 20943/2023 (sotto allegata) della quarta sezione penale della Cassazione.

