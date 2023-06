Pesaro-Urbino, pensionato travolto dall’albero che stava potando: tragedia lungo la strada Adriatica

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 11.30 del 31 maggio, lungo la strada panoramica Adriatica, per soccorrere una persona che mentre eseguiva le operazioni di potatura su una quercia, è stato investito e schiacciato dal tronco principale. La squadra di Pesaro in collaborazione con il 118 ha liberato l’uomo da sotto il tronco permettendo al personale medico di prestare le prime cure, ma sfortunatamente ne veniva constatato il decesso da parte del Medico presente sul posto. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona ed il personale CNSAS.