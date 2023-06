Sanità in crisi profonda tra bilanci in rosso, liste d’attesa e cure non garantite

Spread the love

I bilanci in 15 Regioni che finiscono in rosso, i livelli essenziali di assistenza (le cure che il Ssn deve garantire ai cittadini) insufficienti in 7 Regioni e poi i fondi per le liste d’attesa – 500 milioni stanziati oltre due anni fa – spesi solo al 70% e così il recupero di ricoveri, screening e visite saltati per il Covid è ancora in parte rimandato. Ecco le ferite della Sanità italiana acuite dalla pandemia che continuano a fare male come descritte in una sorta di “radiografia” dalla Corte dei conti nell’ultimo rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.

