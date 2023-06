In Valsugana premiati i vigili del fuoco volontari del Trentino

Spread the love

Cirè di Pergine (Trento) – Assemblea dei comandanti dei vigili del fuoco via libera alla modifica degli statuti. L’auditorium Sant’Orsola a Cirè di Pergine (Trento) ha ospitato l’assemblea provinciale ordinaria dei comandanti dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione della relazione del presidente sull’attività svolta nel 2022, l’approvazione del bilancio consuntivo 2022, il parere sulla proposta di modifica dello statuto tipo dei corpi e regolamenti collegati e la consegna delle benemerenze. Presenti 165 comandanti. Quello del volontariato pompieristico è un settore in salute, come testimoniano i dati che vedono in crescita sia il numero dei vigili del fuoco in servizio attivo, sia quello degli allievi.

