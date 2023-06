Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti questa mattina intorno alle 1:30 per un incendio deposito di una azienda agricola in via Agró Castello – Casnigo. L’incendio ha coinvolto anche la facciata e un porzione di tetto. I VVF spente le fiamme hanno bonificato l’intera area coinvolta.