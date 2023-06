Recupero salma di una persona tuffatasi nel fiume Oglio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I SAF dei Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia intervengono per un soccorso a persona a Calcio in via Roncaglie intorno alle 15:31. Un uomo di origine Nord Africana si è tuffato nel fiume Oglio e non è più emerso, gli amici non vedendolo più rientrare hanno chiamato i soccorsi. I VVf dopo aver fatto una speditiva ricognizione con il gommone hanno individuato e recuperato la salma. Sul posto anche il 118 e i Carabinieri.