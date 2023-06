Crollato edificio vicino alla Yale School of Medicine – estratte sette persone dalle macerie

Spread the love

NEW HAVEN, Connecticut – Un edificio in costruzione vicino alla Yale School of Medicine di New Haven è parzialmente crollato venerdì, ferendo diverse persone che sono state estratte dalle macerie. I funzionari hanno affermato che non ci sono state vittime.

Sette persone ferite sono rimaste intrappolate nell’edificio a un piano – due in condizioni critiche. Tutti sono stati rimossi dalle macerie e portati in ospedale.