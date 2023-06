Glencore, incontro a Roma per portare a Portovesme la produzione di litio

Spread the love

Avanti a piccoli passi. Il progetto litio che il gruppo Glencore vuole portare avanti nello stabilimento di Portovesme, gestito dalla controllata (Portovesme srl) comincia a muovere i primi passi embrionali. E segue il percorso tracciato qualche settimana fa da Governo, azienda e sindacati.

Il Mimit, ministero delle imprese e del del made in Italy, ha convocato, per il 31 maggio, il tavolo tecnico nella sede di via Molise a Roma per affrontare alcuni aspetti legati proprio allo sviluppo del progetto che ha, come orizzonte, quello di creare un impianto per la produzione di Litio nel compendio industriale di Portovesme.

